كورونا.. 6 وفيات في الإمارات و45 إصابة في البحرين

عواصم عربية/الخليج 365

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في الإمارات، الأربعاء، إثر تسجيل 6 حالات، فيما سجلت البحرين 45 إصابة جديدة بالفيروس.

ففي الإمارات، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 6 وفيات و941 إصابة، إضافة إلى شفاء 1018 مريضا.



وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 26 ألفا و4، بينها 233 وفاة، و11 ألفا و809 حالات تعافٍ.

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وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 45 إصابة بكورونا، إضافة إلى 234 حالة تعافٍ من الفيروس.

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر "تويتر"، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 7 آلاف و906، منها 12 وفاة، و3 آلاف و568 حالة تعافٍ.

وحتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 5 ملايين و54 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 327 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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