كورونا.. 6 وفيات في الإمارات و45 إصابة في البحرين

عواصم عربية/الخليج 365
ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في الإمارات، الأربعاء، إثر تسجيل 6 حالات، فيما سجلت البحرين 45 إصابة جديدة بالفيروس.
ففي الإمارات، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 6 وفيات و941 إصابة، إضافة إلى شفاء 1018 مريضا.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 26 ألفا و4، بينها 233 وفاة، و11 ألفا و809 حالات تعافٍ.
وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 45 إصابة بكورونا، إضافة إلى 234 حالة تعافٍ من الفيروس.
وأوضحت الوزارة، في بيان عبر "تويتر"، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 7 آلاف و906، منها 12 وفاة، و3 آلاف و568 حالة تعافٍ.
وحتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 5 ملايين و54 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 327 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.
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