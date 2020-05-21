المخابرات العراقية تعلن اعتقال المرشح لخلافة البغدادي

بغداد/علي جواد/الخليج 365



أعلن جهاز المخابرات العراقي الأربعاء، اعتقال المرشح لخلافة أبو بكر البغدادي، الزعيم السابق لتنظيم "داعش" في بلاد الرافدين وسوريا.



وقال جهاز المخابرات في بيان مقتضب، إنه "تم اليوم إلقاء القبض على الإرهابي المدعو عبد الناصر قرداش، المرشح لخلافة المجرم (أبو بكر) البغدادي زعيم تنظيم داعش في العراق وسوريا".



وأضاف البيان، أن "ذلك جاء وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة" دون الكشف عن مكان الاعتقال.



وكان البغدادي قتل في عملية إنزال جوي أمريكية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في ريف محافظة إدلب شمالي سوريا.



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ولاحقاً عين التنظيم أبو إبراهيم الهاشمي القرشي قائداً له خلفاً للبغدادي.



وعادة ما يستخدم تنظيم "داعش" أسماء مستعارة لقادته وعناصره لحمايتهم من عمليات الملاحقة والاعتقال.



ويتزامن إعلان اعتقال المرشح لخلافة البغدادي في تنظيم "داعش" مع تصاعد وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".



وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.



إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.