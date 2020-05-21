الهلال الأحمر التركي يواصل توزيع سلال غذائية باليمن

شكري حسين/ الخليج 365

واصلت جمعية الهلال الأحمر التركي توزيع سلال غذائية للأسر النازحة والمحتاجة في اليمن، وخصت الأربعاء، محافظتي حضرموت (شرق)، وعدن (جنوب) .

وتأتي عملية التوزيع ضمن حملة توزيع نحو 9 آلاف سلة غذائية في عدد من المحافظات اليمنية، بحسب رئيس بعثة الهلال الأحمر التركي مصطفى آيدين.

وقال آيدين للأناضول، إن الجمعية وزعت اليوم، 1500 سلة غذائية على الأسر النازحة في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت.

كما وزعت الجمعية 437 سلة غذائية على الأسر المحتاجة والفقيرة في حي كود العثماني بمديرية الشيخ عثمان في عدن، وبدعم من مؤسسة "أمتي" ومجلس الشبكات الإنسانية بمكتب شيخ الإسلام من تايلاند.

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وأوضح آيدين، أن الحملات الخيرية تأتي في إطار "حرص الحكومة والشعب التركيين على تقديم المساعدات الإنسانية المختلفة للتخفيف من معاناة المتضررين من الحرب اليمنية منذ بداية شهر رمضان".

وأطلقت جمعية الهلال الأحمر التركي خلال رمضان، 3 حملات في عدد من المحافظات اليمنية، تتضمن توزيع نحو 9 آلاف سلة غذائية على نازحين، و5 آلاف على الأسر الأشد فقرا، و500 على جرحى الحرب وذوي الإعاقة.

ودأبت الجمعية التركية منذ اندلاع المعارك في اليمن، على تقديم مساعدات إنسانية على النازحين والمتضررين من الحرب، فضلا عن الأسر الأشد فقرا.

ويشهد اليمن منذ نحو 6 سنوات حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي جماعة "الحوثي" المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

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