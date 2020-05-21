خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من السلطان هيثم

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود مساء اليوم اتصال من سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق ، وتبادلا خلال الاتصال التهاني والتبريكات بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك .

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأعطر الأمنيات لسلطان عمان سائلا المولى تعالى أن يديم على السلطان هيثم الصحة والهناء والعمر المديد وأن يعيد عليه هذه المناسبة وقد حقق للشعب العماني كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والرخاء.

فيما أعرب جلالة السلطان هيثم عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة ومديد العمر داعيا الله تعالى أن يعيد عليه هذه المناسبة المباركة وعلى الشعب السعودي الشقيق وقد تحقق له المزيد من تطلعاته نحو التقدم والرقي والرخاء وعلى جميع المسلمين بالخير واليمن والبركات.