شرطة الرياض تقبض على مقيم تورَّط في ارتكاب جرائم سرقة للمنازل

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت -بفضل من الله- عن القبض على مقيم؛ تورَّط في ارتكاب عدد (3) جرائم سرقة للمنازل بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته. وقد جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة. انشر الخبر :

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