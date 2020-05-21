“جستنيه” لـ “البكيري” اسمع كلامي ولو مرة واحدة

وجه الكاتب “عدنان جستنيه” نصيحه للكاتب والإعلامي ” محمد البكيري” عبر مقاله الذي نشر في صحيفة الرياضية بأن يسمع كلامه ولو لومرة واحدة .

وطلب “جستنيه” من “البكيري” أن يبدأ صفحة جديدة مع نفسه، وأن يحسن توظيف قلمه وموهبته الصحفية في اتجاه أفضل، لعل في ذلك ما يكفر عنك كل ما ارتكبته من إساءات مؤلمة جداً بحق نادي الاتحاد ورجاله المخلصين.

وتساءل “جستنيه” في مقاله كيف يتباهى “بأن الله سوف يجزيه خيراً على ما فعله باللاعبين “الكديش” بالفريق – كما وصفهم – ويقدره على فعله مرة أخرى مع أشباههم” وهو الذي كان له دور في “تدميرهم” نفسيًا بألفاظ جارحة أثرت على عطاءاتهم في الملعب وعلى علاقتهم بالجمهور الاتحادي ومن حولهم.

وأضاف الكاتب في مقاله كنت سبباً رئيسياً أنت والزميل عبد العزيز شرقي في “ابتعاد” رؤساء وإداريين سابقين وعدد كبير من “أعضاء الشرف”عن ناديهم عبر منبر تستخدمان “الغمز واللمز” للنيل من سمعتهم، وإثارة الجماهير ضدهم، وتبنيكما لألقاب “المطانيخ والعتاريس” بما كان لها أثرها “السيئ” جداً في تقسيم الاتحاديين إلى يومنا هذا.

وأوضح “جستنيه” أنه كان مضطر لكتابة هذا المقال لعل “البكيري” يعود إلى صوابه ويصحو ضميره، ولكي لا يصل به “غروره” بأنه كان على حق ويخدع “نفسه والناس بكلام فارغ لا يمت للحقيقة بصلة.

وبين أنه كان بإمكاني أتجاوز وأغض الطرف عن تغريدة الزميل محمد البكيري التي غرد بها في صفحته بتويتر، معقباً على ما تحدث به لاعب نادي الاتحاد فهد المولد ببرنامج “عن بعد”، الذي يُعرض يومياً بقناة “روتانا الخليجية”.

هذا لو كان هداه الله “متسامحاً” بمناسبة شهر الصيام، مقدرًا الحالة النفسية التي كان عليها اللاعب بعد انتهاء فترة إيقافه، موضحاً موقفه كناقد من رأيه وأن تجاهل ذكر اسمه بالبرنامج، حتى إن كان “قاسيًا” عليه أمام المشاهدين، ويرد عليه بـ”روح رياضية” متقبلاً النقد مثلما هو ينتقد الآخرين يجب أن يكون قلبه مفتوحًا وبسعة صدر يحاكي مرحلة جديدة في مسيرته، مقدمًا “حسن نواياه” بنصائح قيمة ومفيدة للاعب، لكن أن يأتي تعقيبه بكلمات فيها من الإحباط و”التشفي” والحقد والانتصار لآرائه وتوجهات أثرت على سمعة العميد “بالعشر سنوات الماضية، فذلك ما لا يمكن السكوت عليه.