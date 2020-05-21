أمانة عسير تنهي استخراج أكثر من 4 الاف تصريح تنقل للعاملين في الأنشطة البلدية المستثناة

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أصدرت أمانة منطقة عسير من خلال خدمة إصدار تراخيص التنقل خلال فترة منع التجول للعاملين في الأنشطة البلدية المستثناة، وذلك ضمن نطاق التراخيص الصادرة من نظام الأمانة أكثر من 4 الاف تصريح تنقل خلال فترة منع التجول .
وأوضح مدير عام الرخص و الرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي ، أنه يمكن لجميع العاملين في المنشآت البلدية المستثناة إصدار و طباعة تصاريح التنقل في خلال 24 ساعة منذ رفع الطلب و ذلك من خلال دخول صاحب المنشأة على بوابة ” بلدي ” و إدخال بيانات العاملين المراد إصدار تصاريح لهم و طباعة التصاريح الكترونيا .
منوها الى ان الأمانة قد أصدرت خلال الفترة الماضية نحو 4681 تصريح تنقل الكترونيا بمتابعة من قبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي .
داعياً جميع أصحاب المنشآت بالإسراع في إنهاء تصاريحهم عبر بوابة ” بلدي ” .
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