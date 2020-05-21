أمانة عسير تنهي استخراج أكثر من 4 الاف تصريح تنقل للعاملين في الأنشطة البلدية المستثناة

أصدرت أمانة منطقة عسير من خلال خدمة إصدار تراخيص التنقل خلال فترة منع التجول للعاملين في الأنشطة البلدية المستثناة، وذلك ضمن نطاق التراخيص الصادرة من نظام الأمانة أكثر من 4 الاف تصريح تنقل خلال فترة منع التجول .

وأوضح مدير عام الرخص و الرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي ، أنه يمكن لجميع العاملين في المنشآت البلدية المستثناة إصدار و طباعة تصاريح التنقل في خلال 24 ساعة منذ رفع الطلب و ذلك من خلال دخول صاحب المنشأة على بوابة ” بلدي ” و إدخال بيانات العاملين المراد إصدار تصاريح لهم و طباعة التصاريح الكترونيا .

منوها الى ان الأمانة قد أصدرت خلال الفترة الماضية نحو 4681 تصريح تنقل الكترونيا بمتابعة من قبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي .

داعياً جميع أصحاب المنشآت بالإسراع في إنهاء تصاريحهم عبر بوابة ” بلدي ” .

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