محايل عسير تنفذ مشاريع سفلته لأكثر من 25700 م طولي

شملت بلدية محايل عسير بالسفلته أكثر من 25700 متر طولي في مختلف نواحي المحافظة أوضح ذلك رئيس البلدية سعيد حافظ مبيناً أن المواقع التي شملتها البلدية بالسفلته، خلال الشهرين الماضيين الروحاء والحضن والشعبة والبارك ووادي مرة ال مشول والبلد والحيلة والبواطن والكسر والخوفة والخزام وشعب ال دريب لافتا الى اهتمام أمانة منطقة عسير بالعمل على تحسين وتطوير خدماتها البلدية لتنال رضا واستحسان المواطنين، وفقًا لما لديها من إمكانات وأنظمة وتعليمات منبثقة من خطط استراتيجية تطويرية فاعلة أُعدت خصيصًا لتوفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية، لا سيما العمل بالتعاون مع عدد من الشركاء في منظومة متكاملة لتقديم مستوى متميز من الخدمة، وإظهار منطقة عسير بالمظهر اللائق كبيئة مميزة وجاذبة للسياحة العربية واستغلال هذه الفترة لتنمية المحافظة وتطوير بنيتها التحتية مشددا على اهتمام أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الذي يوجه دائما ببذل المزيد من الجهود لإنشاء مشروعات بلدية وخدمية بالمنطقة، وتقديم خدماتها لقطاع الأعمال والأفراد بجودة عالية؛ بما يتماشى مع قوانين ونظم المملكة، وبما يتناسب مع حاجات ورغبات وتطلعات المستفيدين ويحقق رضاهم.

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