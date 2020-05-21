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شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة المخدرات» تحبط مخططاً حوثياً لتهريب طن و652 كيلو «حشيش» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من إحباط مخطط حوثي لتهريب كمية من الحشيش المخدر تبلغ طناً و652 كيلو جرامًا إلى أرض المملكة .
وأكدت “مكافحة المخدرات”، في تغريدة عبر موقعها الموثق على موقع “تويتر”، القبض على كل من مهربي الكمية ومستقبليها، في ضربة استباقية نفذتها المديرية.
وأوضح مقطع فيديو نشرته “مكافحة المخدرات”، عملية ضبط كمية المخدرات المهربة، كما كشف عن المتورطين في عملية التهريب حيث تم القبض على 5 أشخاص، وهم 3 مواطنين واثنان من الجنسية اليمنية.
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