شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة المخدرات» تحبط مخططاً حوثياً لتهريب طن و652 كيلو «حشيش» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من إحباط مخطط حوثي لتهريب كمية من الحشيش المخدر تبلغ طناً و652 كيلو جرامًا إلى أرض المملكة .

وأكدت “مكافحة المخدرات”، في تغريدة عبر موقعها الموثق على موقع “تويتر”، القبض على كل من مهربي الكمية ومستقبليها، في ضربة استباقية نفذتها المديرية.

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وأوضح مقطع فيديو نشرته “مكافحة المخدرات”، عملية ضبط كمية المخدرات المهربة، كما كشف عن المتورطين في عملية التهريب حيث تم القبض على 5 أشخاص، وهم 3 مواطنين واثنان من الجنسية اليمنية.