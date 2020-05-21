شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» تكشف حقيقة تكليف مؤذني المساجد برفع تكبيرات العيد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فرق التحرير: نفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ما نشرته إحدى الصحف الورقية وبعض الصحف الإلكترونية بشأن تكليف مؤذني الجوامع والمساجد برفع تكبيرات العيد. وأشارت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أن الخبر عار من الصحة وأنه لم يصدر من الوزارة أي شيء بهذا الخصوص. ودعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

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