واقعة صادمة.. ضبط عمالة وافدة تسرق ملابس التبرعات الخيرية بالرياض (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت الجهات الأمنية من ضبط عمالة وافدة تقوم بسرقة ملابس التبرعات الخيرية لتعيد بيعها بعد تخزينها في أحد المنازل. ونشر حساب أمانة منطقة الرياض على موقع “تويتر” مقطعاً يوثّق لحظة ضبط العمالة، حيث ظهر في المقطع مراقبو أمانة منطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات الأمنية يضبطون كميات من ملابس التبرعات الخيرية في منزل خصصته مجموعة من العمالة لتخزين الملابس بعد سرقتها وتجميعها بغرض بيعها. وأفادت الأمانة أنه فور ضبط الموقع تم إغلاقه وإحالة المخالفين للجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

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