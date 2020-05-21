قتلى وجرحى بمواجهات بين القوات المشتركة و"أنصار الله" وغارات في الضالع

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن "أنصار الله" شنت، اليوم، هجومين منفصلين على مواقع متقدمة للقوات المشتركة في جبهة الفاخر غرب مديرية قعطبة، وفي قطاع حبيل يحيى شمال شرقي مديرية الحشاء، شمال وغرب الضالع.
© AP Photo / Hani Mohammed
وأكد تمكن القوات المشتركة من كسر هجومي "أنصار الله" عقب مواجهات خلفت قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، غالبيتهم من المهاجمين.
وأشار إلى استهداف طيران التحالف تعزيزات لـ"أنصار الله" في منطقة رهادة وحبيل يحيى شمال شرقي مديرية الحشاء، بغارات أوقعت قتلى وجرحى وأعطبت آلياتٍ عسكرية للجماعة.
من جهة ثانية، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن التحالف نفذ 3 غارات جوية على مديرية قعطبة شمال الضالع.
ولم تشر القناة إلى طبيعة الأهداف التي استهدفتها الغارات الجوية، والخسائر التي خلفتها.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.
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