شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الأردنية تفرض حظر تجوّل شاملا لمدّة 3 أيام ابتداء من الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، فرض حظر تجوّل شامل لمدّة 3 أيّام، بدءًا من يوم الجمعة المقبل، وحتى يوم الاثنين، بحيث يمنع خروج الأشخاص من منازلهم بشكل كامل.

وأرجع وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، القرار إلى تطوّرات الوضع الوبائي في البلاد، وارتفاع عدد الإصابات بشكل ملحوظ خلال الأيّام الماضية، والحاجة إلى زيادة جهود فرق التقصّي الوبائي، وضرورة الحدّ من الاجتماعات والمخالطة بين الأفراد، واتخاذ ما يلزم لغايات تحقيق التباعد الجسدي.

واستثنى القرار الكوادر الطبيّة والتمريضيّة في القطاعين العام والخاصّ، وفرق التقصّي الوبائي، وعددا محدودا من الموظّفين اللازمين لإدامة عمل بعض المؤسّسات الحيويّة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الأردنية تفرض حظر تجوّل شاملا لمدّة 3 أيام ابتداء من الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.