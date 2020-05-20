شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الأرصاد لطقس الخميس.. أمطار ورياح نشطة على معظم المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة، اليوم الخميس بمشيئة الله.

Advertisements

وتشمل الحالة الجوية مرتفعات منطقة جازان ونجران وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توقعت الأرصاد تكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك والرياض والمنطقة الشرقية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة فتسجل الأحساء أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة، بـ42 درجة مئوية، فيما تُسجل أبها أدنى درجات الحرارة، والتي تصل إلى 16 درجة مئوية.