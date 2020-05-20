شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أبطال الحد الجنوبي يكشف حقيقة خضوعه لعملية «زراعة وجه» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نفى المواطن سعد بن مقحم، أحد أبطال الحد الجنوبي، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل بشأن خضوعه لعملية “زراعة وجه بالكامل” بعد إصابة تعرض لها.
وقال بن مقحم، في مداخلة مع برنامج “يا هلا”، إن هذا غير صحيح، والذي تم هو زراعة رقعة جلدية تم أخذها من فروة الرأس؛ لأنها أقرب جلد مناسب لبشرة الوجه”.
وأضاف “هذا الذي تم بالتحديد، حيث تم زراعة أجزاء بسيطة من الوجه، كما تم عمل رقعة جلدية لليدين وكذلك الأكتاف وللظهر من بقية أجزاء الجسم السليمة”.
وتابع سعد بن مقحم “نحن الآن مستعدين وجاهزين وكلنا حماس ومعنوية عالية بإذن الله للعودة للعمل”.
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