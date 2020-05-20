شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة والدخل»: 40 مليون ريال إجمالي المبالغ الواردة لـ «زكاتي» خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن إجمالي المبالغ الواردة للزكاة عبر خدمة “زكاتي” بلغت أكثر من 40 مليون ريال خلال شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن هذه المبالغ سيتم صرفها على كافة الفئات المستفيدة من برنامج الضمان الاجتماعي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت “الزكاة والدخل” أن أكثر من 111ألف شخص حمّل تطبيق “زكاتي” على الهواتف الذكية خلال شهر رمضان، فيما بلغ عدد زيارات بوابة “زكاتي” خلال نفس الفترة أكثر من 341 ألف زيارة، حيث وفّرت الهيئة هذه الخدمات للتسهيل على الأفراد وتمكينهم من دفع زكاتهم إلكترونيًا، بالإضافة إلى خدمة “هاتف زكاتي”. Advertisements

وتأتي هذه الخدمات الإلكترونية متماشية مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فايروس كورونا، حيث توفر هذه الخدمات إمكانية حساب الزكاة من خلال حاسبة الزكاة لتحديد نصاب الزكاة الواجبة، وإمكانية دفعها بطريقة سهلة وموثوقة من خلال نظام سداد، فضلًا عن خدمة التذكير بمواعيد الزكاة، وكافة المعلومات التي تتعلق بها.

ويُمكن للأفراد إخراج زكاتهم عبر الاتصال على هاتف زكاتي على رقم 19993، والذي يُشرف عليه كادر مؤهل للرد على جميع الأسئلة والاستفسارات يوميًا خلال شهر رمضان المبارك، وبوابة (زكاتي) من خلال ، أو من خلال تحميل تطبيق (زكاتي) للهواتف الذكية.

يُذكر أن الهيئة تحرص على التطوير المستمر لبرامجها وأنشطتها للارتقاء بالخدمات المقدمة لعملائها، كما تحرص على إنشاء أفضل الأنظمة المتكاملة في إدارة الموارد الزكوية واحتسابها وتحصيلها بشكل فعّال، للإسهام في رفع كفاءة الأداء، وتوفير خدمات عالية الجودة ومساعدة الجميع على الوفاء بواجباتهم.