وبحسب راديو "تمازج"، قال العقيد ملوال ريت، رئيس معسكر مريدي لتدريب القوات الموحدة من جانب المعارضة، إن ديفيد أوغستين فرانسيس والياس جون ماريكو قتلا بصاعقة برق بينما كانا عائدين من يامبيو وطمبرا.
© Sputnik . Ahmad Abdel Wahab
و تابع "غادر ثلاثة جنود لجمع الحطب من أجل الحصول على المال لأنفسهم، ولكن ضربهم البرق تحت شجرة المانجو، وقد لقي اثنان من الجنود مصرعهما على الفور بينما نجا أحدهما".
وفي ذات السياق قال ريت، إن المعسكر لا زال يواجه نقصا في مياه الشرب، مضيفا "لدينا مشكلة في المياه، انتهى عقدنا مع مياه المدن في مارس/آذار من هذا العام. وهناك بئر واحد فقط يوفر المياه".
وحث ريت قوات الجيش الشعبي في المعارضة على وقف القتال وأن تصبح جزءا من حكومة الوحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر صاعقة برق تقتل جنديين سودانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.