© AFP 2020 / JOEL SAGET
ولفت البيان إلى أن "الفرق الطبية في مراكز الحجر الصحي أجرت للقادمين من خارج سوريا نحو 1500 مسحة أنفية تظهر نتائجها تباعاً وحسب توافر الكيتات الخاصة بالتشخيص المخبري للفيروس".
ونوه البيان أن "الوزارة تواجه صعوبة في تأمين هذه الكيتات نتيجة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية وشح الإمدادات التي تصل من منظمة الصحة العالمية".
ودعت الوزارة المواطنين مع اقتراب حلول عيد الفطر السعيد إلى تجنب التجمعات والحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين وخاصة الأشخاص الذين يشعرون بأعراض تنفسية وتجنب العناق والاكتفاء بالتلويح والإيماء للتحية والتواصل مع العائلة والأصدقاء عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي والابتعاد عن تناول الأطعمة المكشوفة والمشكوك في سلامتها.
جدير بالذكر أن عدد الحالات المسجلة بكورونا في سورية بلغ حتى الآن 58 إصابة، شفيت منها 36 حالة، وتوفيت 3 حالات، لتبقى 19 حالة قيد العلاج، منها 14 لقادمين من الخارج.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السورية: أجرينا 1500 مسحة أنفية للقادمين من الخارج والنتائج تظهر تباعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.