وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن الجيش الوطني قرر وقف إطلاق النار من جانب واحد لتجنب إراقة الدماء في نهاية شهر رمضان.
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حيث قررت قوات الجيش الابتعاد عن طرابلس لمسافة 2 إلى 3 كيلومترات على جميع محاور القتال للسماح للمواطنين في المدينة بالتحرك بحرية في نهاية شهر رمضان وخلال عيد الفطر.
كما صرح محمد القبلاوي أن روسيا قادرة على تحقيق الاستقرار في ليبيا حال قررت ذلك، مشيرا إلى أن الحكومة الروسية تعلم جيداً أن حفتر هو من رفض الهدنة ووقف العدوان عندما وقّع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على الهدنة بموسكو برعاية تركية روسية.
هذا وقد استضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 يناير/ كانون الثاني 2020، مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى وذلك بعد المحادثات الليبية - الليبية، التي جرت في موسكو قبل انعقاد مؤتمر برلين، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.
وأصدر المشاركون بيانا ختامياً دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الوفاق: رفضنا دعوات وقف إطلاق النار الحالية لأنها محاولة لإنقاذ حفتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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