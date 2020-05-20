شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبى تطلق لعبة إلكترونية للتوعية والوقاية من فيروس كورونا..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شرطة دبى بدولة الإمارات لعبة إلكترونية تهدف إلى التوعية والوقاية من فيروس كورونا "كوفيد- 19" الذى اجتاح العالم وأدى إلى وفيات بالآلاف.

وقالت شرطة دبى، عبر حسابها بموقع تويتر: "لعبة "ابقى آمناً" التي اطلقتها شرطة دبي هي لعبة إلكترونية تهدف إلى تعزيز التوعية بفيروس كورونا "كوفيد-19" والذي يشكل خطراً صحياً عالمياً وكارثة إنسانية".

يشار أن وزارة الصحة والوقاية المجتمعية فى الإمارات أعلنت فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 11,809 بعد تسجيل 1,018 حالة شفاء جديدة ، وتسجيل 941 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد19، ووفاة 6 أشخاص، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



شرطى دبى



لعبة أبقى أمنا

وأمس، أعلن مختبر "كوانت ليز" في الإمارات عن تطوير أداة جديدة لإجراء فحوص جماعية فائقة السرعة للكشف عن فيروس كورونا على نحو غير مسبوق.

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وأعلن مختبر " كوانت ليز" في الإمارات، أنه يأمل في أن يتمكن من إدراج هذا المنتج في السوق في غضون أشهر قليلة.

وارتفعت حصيلة الضحايا جراء فيروس كورونا بدول العالم المختلفة، حيث تخطت الأعداد الرقم 325 ألفا مسجلة 327,445 حالة، بزيادة قدرها 2.922 حالة عن أمس، وبحسب "وورلد ميتر" المعنى برصد وتتبع الحالات حول العالم، فإن عدد الإصابات بالفيروس التاجي تجاوزت أيضا المليون الخامس مسجلة 5.044.799 حالة، وتعافى ما يقارب 2 مليون حالة.

فى غضون ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل 106 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أعلى عدد من الإصابات في يوم واحد حتى الأن.