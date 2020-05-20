شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العمانية: حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية عن وفاة مقيم مصاب بمرض كورونا المستجد (كوفيد-١٩) يبلغ من العمر ٦٣ عاماً ليصل عدد الوفيات من هذا المرض بالسلطنة إلى 30 وفاة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن وزارة الصحة تتقدم إلى ذوي الفقيد بخالص العزاء والمواساة سائلة الله سبحانه أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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