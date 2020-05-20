شكرا لقرائتكم خبر عن «المطلق» يوضح مقدار الصاع في زكاة الفطر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، إن الصاع من المفروض أن يكون مقداره باللتر لأنه حجم وليس وزن، وهيئة كبار العلماء اجتهدوا وحددوه باللتر.
وأضاف الشيخ المطلق ردا على سؤال ما هو مقدار الصاع في زكاة الفطر بالكيلو جرام في يومنا هنا؟: “لكن العلماء واللجنة الدائمة حددت بأنه قرابة ثلاثة كيلو جرام”.
وأشار الشيخ عبدالله المطلق إلى أن الشيخ محمد بن عثيمين، رحمه الله، يرى أنه أقل من ذلك، وكثير من طلبة العلم الآن يرون أنه من اثنين ونصف إلى ثلاثة كيلو جرامات”.
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