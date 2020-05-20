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الإطاحة بمواطن انتحل صفة رجل أمن لسلب العمال في القصيم

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، أن إجراءات البحث والتحري والاستدلال في المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مواطن، بالعقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الأدلة على انتحاله صفة رجل أمن.

وأوضح السحيباني أن المواطن المذكور قد تورط في ارتكاب جريمة انتحال صفة رجل أمن بغرض سلب العمال في مواقع إقامتهم والاستيلاء على وثائقهم ومتعلقاتهم الشخصية، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة.

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