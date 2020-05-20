شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية لشهر يونيو.. رابط التحقق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، صدور نتائج الأهلية للدورة الحادية والثلاثين (شهر يونيو 2020 مـ). وأوضح البرنامج ،عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل “تويتر”، أن التحقق من الأهلية يتم عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية عبرالرابط .

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