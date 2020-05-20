شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة تضبط 18 مواطناً وثقوا تجمعهم «المخالف» ونشروه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلن المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، عن القبض على (18) مواطناً خالفوا لائحة الحد من التجمعات.

وصّرح الرائد محمد الغامدي،بأن نتائج المتابعة الأمنية ،أسفرت عن تحديد هوية والقبض على (18) مواطنا ( أعمارهم في العقدين الثاني والثالث )، ارتكبوا مخالفة لائحة الحد من التجمعات، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

جاء ذلك عقب ماتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمخالفة مجموعة من الأشخاص للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للحد من تفشي فيروس كورونا، بتواجدهم في وقت يمنع فيه التجول، وارتكابهم مخالفة لائحة الحد من التجمعات (التجمع غير العائلي في مكان مفتوح لأكثر من خمسة أشخاص)، وتوثيق ذلك ونشره.