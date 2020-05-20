شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ الشثري يوضح وقت وجوب إخراج زكاة الفطر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الشيخ سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، إن أول وقت لإخراج زكاة الفطر هو مغرب يوم الـ 27 من شهر رمضان المبارك.

وأضاف الشثري، في اتصال هاتفي مع قناة المجد، “إنه بغروب شمس مغرب يوم الـ 27 من رمضان يبدأ وقت إخراج زكاة الفطر.

وتابع الشيخ سعد الشثري “لذلك أوصي إخواني بالتعجيل في إخراج زكاة الفطر، خصوصا أن هناك حظراً للتجوال يوم العيد، وقبله بيوم ولذلك قد لا يتمكن الناس من إخراجه في يوم الثلاثين، ومن ثم يخرجونه يوم الثامن والعشرين ويوم التاسع والعشرين