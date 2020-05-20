المخابرات العراقية تعلن اعتقال خليفة البغدادي

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية، فإن جهاز المخابرات أعلن، اليوم الأربعاء، عن اعتقال المدعو عبد الناصر قرداش، مشيرة إلى أنه الشخص المرشح لخلافة زعيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وجاء في بيان للجهاز أن " الإرهابي شغل منصب رئيس اللجنة المفوضة في تنظيم داعش الإرهابي، وعمل مع التنظيم كقيادي منذ زمن الارهابي ابو مصعب الزرقاوي وحتى معارك الباغوز التي قادها بنفسه".

وذكر البيان أنه تم إجراء التحقيقات اللازمة مع الإرهابي داخل جهاز المخابرات العراقي الوطني.

وفي عام 2019، ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على نائب لزعيم تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا) في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، القضاء على الإرهابي أبو بكر البغدادي، موضحا أن البغدادي فجر سترته الناسفة بعد محاصرته من قبل القوات الأميركية في نفق مسدود شمال غربي سوريا.