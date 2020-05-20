ووفق مقطع فيديو، وصل إلى سبوتنيك، أجبر الجنود السوريين الرتل الأمريكي على العودة من حيث أتى.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في محافظة الحسكة أن حاجزاً تابعاً للجيش العربي السوري (الفوج 123 مشاة "كوكب") قام بمنع رتل تابع لقوات الاحتلال الأمريكي، يضم 4 مدرعات، من المرور باتجاه قرية أم الخير بريف بلدة تل تمر الغربي شمال غربي الحسكة السورية.
كانت هذه تفاصيل خبر جنود الجيش السوري يطردون رتلا للقوات الأمريكية في ريف الحسكة... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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