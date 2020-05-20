شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل السعودى يمنح ميدالية الاستحقاق لـ 29 سعوديا ومقيما لتبرعهم بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ(29) مواطنًا سعوديًا ومقيمًا تبرع كل واحد منهم بالدم 50 مرة، بحسب صحيفة اليوم السعودية.

وبحسب الصحيفة فان أسماء المتبرعين هم :العميد الركن البحري سلطان الشمري، عبدالجبار عبدالكريم، سعيد باعباد، الهادي حسن القرضي، عبدالعزيز الهزاع، الرقيب عدنان الحمود، أحمد طويلي، الرقيب الأول محمد العنزي، سطام الملحم، الرائد سطام الدويش، محمد عيسى، بندر العبدالجبار، الرقيب شباب المالكي، زياد الحربي، المقدم محمد القحطاني، المقدم محمد الأحمري، هاني بخاري، فيصل مرق، وسام بوشه، سلطان عبدالرحيم، حسام عبدالفتاح، ريان السليماني، إبراهيم التميمي، ثابت الخيبري، جهاد العوض، أحمد الهايم، عاشق محمد، المقدم البحري محمد الحصان، أحمد الزهراني .

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وكان أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 30 قاضيًا بديوان المظالم.

وبحسب صحيفة الرياض السعودية، أوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية أحد عشر قاضيًا من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وتعيين قاضيين على درجة (قاضي/ب)، وتعيين 17 قاضيًا على درجة (ملازم قضائي).

وأضاف: إن الأمر الملكي وما تَضَمّنه من ترقيات وتعيينات؛ يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لمرفق قضاء ديوان المظالم، حرصاً منهم على تطويره، وتعزيزه بالكوادر المؤهلة؛ للقيام برسالته العدلية السامية، وبما يتواكب مع المتطلبات المعاصرة.