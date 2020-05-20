شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الكويتية تزود الطواقم الطبية بخوذة ذكية لفحوصات كورونا الميدانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للمرة الاولى، زودت وزارة الصحة الكويتية الطواقم الطبية العاملة في الصفوف الاولى بخوذة ذكية خلال إجرائهم الفحوصات الميدانية الخاصة بفيروس كورونا في منطقة السالمية بالكويت، وبحسب صيحفة القبس الكويتية، تمتاز تلك الخوذة الذكية، بمواصفات تقنية عالية، حيث يمكن لمرتديها اكتشاف درجة حرارة المارة على مسافة مترين تقريبا، وتستطيع تخزين أي معلومات تلتقطها، كما تعمل وفق ربط ذاتي مع ساعة يد، تنبه إلى الاشخاص الذين يعانون ارتفاعا في درجة الحرارة.

ومن يرتدي هذه الخوذة بإمكانه قياس درجة حرارة فرد معين أو حتى للمارة في حشود أكبر، كخطوة تساهم في عزل أي مصاب أو مشتبه بإصابته قبل الوصول للاطباء في مواقع الكشف.

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وأعلنت الصحة الكويتية أمس تسجيل 804 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 17568 حالة، في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة رفعت إجمالي الوفيات إلى 124 حالة.

وحسب الناطق الرسمي باسم الوزارة د. عبد الله السند فإن الإصابات الجديدة المكتشفة لحالات مخالطة وأخرى قيد التقصي، مشيرا إلى أن الـ804 إصابات بينها 170 مواطنا، و261 هنديا و140 مصريا و67 بنغاليا وبقية الحالات من جنسيات أخرى.