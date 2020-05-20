شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 151 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة الوطنية للطوارئ في اليمن عبر بيان مقتضب بحسابها على تويتر اليوم الأربعاء، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 151.

وأمس، أعلنت اللجنة اليمنية العليا لمواجهة وباء كورونا اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 وفيات و37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

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وسجلت 19 إصابة جديدة في عدن، و9 في حضرموت، و5 في تعز، وإصابتان في الضالع، بينما سجلت إصابة واحدة في كل من أبين ومأرب.

أما الوفيات فسلجت 4 منها في حضرموت، وحالة وفاة واحدة في محافظة لحج.

وتشير الأرقام المسجلة إلى أن عدد الإصابات الإجمالية ارتفع إلى 167، فيما بلغ العدد الكلي للوفيات 28، وتماثل 5 أشخاص للشفاء.