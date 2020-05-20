إسرائيل تتهم إيران بإرسال أسلحة متطورة إلى حفتر

نيويورك/ الخليج 365

قال ممثل إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن إيران أرسلت أسلحة متطورة إلى مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر في ليبيا.

وأضاف في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، أن إيران انتهكت قرار المجلس بحظر إرسال أسلحة إلى هذا البلد.



وأشار إلى أن "مقاطع الفيديو والصور أظهرت استخدام عناصر مليشيا حفتر صواريخ دهلاويه المضادة للدروع والتي تصنعها إيران".

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يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي اعتمد قرارا بحظر إرسال السلاح إلى ليبيا في 2011.

ومنذ ذلك التاريخ، تشهد ليبيا أزمة داخلية عقب الإطاحة بالرئيس الراحل معمر القذافي.

وتشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

وتشهد البلاد اشتباكات عنيفة بين قوات الحكومة الليبية التي تحظى باعتراف دولي وبين مليشيا حفتر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.