2.5 مليون دولار مساعدات أمريكية لليمن

اليمن/ الخليج 365أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، تقديم مساعدات إنسانية بقيمة أكثر من 2.5 مليون دولار، لدعم جهود مواجهة فيروس كورونا في اليمن.جاء ذلك في تصريح مقتضب للسفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل، نشرته سفارة الولايات المتحدة في اليمن عبر حسابها بفيسبوك.وقال هنزل: "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم استجابة اليمن لجائحة كورونا".وأضاف: "تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (تابعة للحكومة الأمريكية) بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة أكثر من 2.5 مليون دولار، لدعم جهود الاستجابة لكورونا، لمساعدة الفئات العُرضة للإصابة في اليمن"، دون التطرق لتفاصيل أخرى.

وحتى مساء الأربعاء، بلغت إصابات كورونا في اليمن (مناطق الحكومة الشرعية والحوثيين)، 184، توفي منهم 30، وتعافى 7.ويشهد اليمن، للعام السادس، حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

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