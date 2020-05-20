النخالة يدعو إلى "تحالف إقليمي" لمواجهة مشاريع إسرائيل

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

دعا زياد النخالة، الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي"، الأربعاء، إلى "أوسع تحالف إقليمي" لمواجهة المشاريع الإسرائيلية والأمريكية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.



جاء ذلك في كلمة نشرتها الحركة عبر موقعها الإلكتروني بمناسبة ما يعرف بـ"يوم القدس العالمي".

وقال النخالة: "ندعو لأوسع تحالف وتنسيق مع قوى الإقليم والمنطقة، لنشكل معا قوة كبرى في مواجهة اسرائيل ومواجهة المشاريع الأمريكية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية".

وأضاف: "لا بد من التصدي للمشاريع الأمريكية المتمثلة بصفقة القرن، التي صفق لها البعض والتي أثبتت فشلها، وقبلها كل الاتفاقيات مع العدو الصهيوني".

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وتابع: "لن نتوحد على قرارات تنهي حقنا التاريخي في فلسطين، ولن نتوحد على مهادنة العدو والتعايش بشروطه".

وأكد النخالة أن "المقاومة تسير على الطريق الصحيح، الذي لا يزال طويلاً وشاقاً ولكنه الوحيد الذي سيجلب لنا الحرية والكرامة".

و"يوم القدس العالمي" يوافق الجمعة الأخير من شهر رمضان من كل عام، وكان مرشد الثورة الإيرانية الراحل، آية الله الخميني، هو من دعا للاحتفال بهذا اليوم، في عام 1979.

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