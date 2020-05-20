من منازلنا نجدد مبايعة أميرنا الحبيب-الامير محمد بن سلمان

تمر علينا الذكرى الثالثة لمبايعة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان-يحفظه الله-وليًا للعهد في المملكة العربية السعودية والجميع يمر بظروف إستثنائية بسبب جانحة كورونا والتي فرضت علينا جميعا البقاء في المنازل للوقاية والحماية منه

لكن هذا لا يعني أن تمر علينا هذه الذكرى الوطنية والتي سبق لنا أن أحتفينا بها في السنيتين الماضيتين

واليوم ونحن نستقبل الذكرى الثالثة لتولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مقاليد ولاية العهد، نجدد الولاء والسمع والطاعة والوفاء للأمير الشاب الذي حقق لنا أحلامنا و أمالنا خلال الفترة الزمنية الماضية

ونستحضر اليوم الإنجازات العملاقة التي تحققت في عهد ولايته تحت مظلة ملك البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز-رعاه الله.

وحين نستعرض اليوم إنجازات سموه والتي لا تعد ولا تحصى بداية من:

١-رؤية المملكة ٢٠٣٠

٢-قيادة المرأة للسيارة

٣-مشروع القدية

٤-مشروع نيوم

٥-إزدهار الاقتصاد السعودي

٦-توفير وطائف للشباب السعودي من الجنسين

٧-تقليص نسبة البطالة في البلاد

٨-إعطاء المرأة فرصة لأن تحقق طموحاتها في العمل والحياة

٩-تطوير الرياضة السعودية

١٠-نشر الثقافة والعلم والفن في البلاد

١١-رفع القيود عن حرية الإعلام

والكثير الكثير

واليوم نرفع الولاء والوفاء والسمع والطاعة لأميرنا الغالي متمنين لسموه الصحة والعافية والنجاح والتوفيق.