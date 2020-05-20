التعليم تحضر على مديري التعليم استعمال المنصب الوظيفي في حساباتهم الشخصية في وسائل التواصل

حضرت وزارة التعليم تحضر على مديري التعليم ومديري العموم والمستشارين والمسؤولين استعمال المنصب في حساباتهم الشخصية في وسائل التواصل ، جاء ذلك في قرار لمعالي الوزير بالبدء في تطبيق دليل حوكمة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك لجميع الحسابات التابعة للوزارة (تويتر، انستغرام، سناب شات، يوتيوب، فيس بوك)، وكذلك تنظيم الحسابات الشخصية للمسؤولين في الوزارة، والذي يهدف إلى ضبط وتجويد الممارسات الاتصالية في تلك الحسابات، بما يعزز من حوكمة الإجراء، وكفاءة الاتساق.

ويتضمن الدليل:

-إلغاء جميع الحسابات ذات العلاقة بالوزارة من وكالات أو إدارات أو برامج أو مبادرات وغيرها في شبكات التواصل الاجتماعي، والاكتفاء بما تم النص عليه في الدليل، وهي: (حساب معالي الوزير، أصحاب المعالي النواب والمساعد، حسابات الوزارة العام والجامعي والمتحدثين الرسميين، المدرسة، مكتب التعليم، أندية الحي، إدارات التعليم، وكالة الابتعاث، الملحقيات الثقافية، المدارس السعودية في الخارج، سفير٢).

-تحويل جميع الحسابات الشخصية للوكلاء ومديري العموم والمستشارين والمسؤولين ومديري التعليم في شبكات التواصل الاجتماعي إلى حسابات شخصية، وذلك بكتابة “حساب شخصي” في البايو، دون الإشارة للمنصب وعدم الحديث عن مسؤولياتهم أو الخوض في مواضيع عامة.

– عدم الكتابة في البايو أو المعرف أي بيانات تدل على المنصب الوظيفي الذي يشغله المسؤول في الوزارة، أو إدارة التعليم، أو المكتب أو المدرسة.

– التقيد بترميز الحسابات على مستوى إدارة التعليم، والمكتب، ونادي الحي، والمدرسة، بحيث يتم إنشاء ترميز جديد للحسابات مع الاحتفاظ بكل حساب ومتابعيه.

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-يستثنى من الترميز كما نص عليه الدليل (وكالة الابتعاث، الملحقيات الثقافية، المدارس السعودية في الخارج، سفير٢).

– عدم النشر أو الرد أو إعادة النشر أو التفضيل لأي مواضيع تخالف سياسات النشر لوزارة التعليم في الحسابات الشخصية للمسؤولين في الوزارة وإدارات التعليم.

– عدم النشر أو الرد أو إعادة النشر أو التفضيل لمواضيع تعتبر مخالفة لتوجهات الدولة في الحسابات الشخصية للمسؤولين في الوزارة وإدارات التعليم.

– التأكيد على جميع القطاعات التي شملها الدليل بحسابات في شبكات التواصل الاجتماعي؛ تعيين المنسق الإعلامي لتلك الحسابات، وهي: المدارس والمكاتب وأندية الحي، والملحقيات، والمدارس السعودية في الخارج، من خلال تعبئة النماذج المرفقة في الدليل، لتتولى الإدارة العامة للإعلام والاتصال متابعة تلك الحسابات والقائمين عليها، والتواصل معهم؛ وفق نظام تقني معد لذلك.