بالخطوات.. طريقة حذف الكوكيز في جوجل كروم

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ينصح خبراء الإنترنت بحذف الكوكيز في حالة التعرض لمشاكل في فتح الصفحات، وذلك لتهيئة الحاسب لفتح المواقع بطريقة تلقائية بدون ملفات مسبقة.
ويتمّ مسح الكوكيز من جوجل كروم (Google Chrome) باتباع الخطوات الآتية:
– فتح جوجل كروم.
– النقر على رمز إعدادات كروم من أعلى يسار نافذة المتصفح التي تكون على شكل ثلاث نقاط عمودية (تكون في الجهة اليمنى إذا كانت لغة المتصفح هي الإنجليزية).
– اختيار الإعدادات (Settings) من القائمة المنسدلة المفتوحة. النقر على إعدادات متقدمة (Show advanced settings) في الجزء السفلي من النافذة المفتوحة.
– النقر على زر إعدادات المحتوى (Content settings) ضمن قسم الخصوصية والأمان (Privacy).
– في نافذة إعدادات المحتوى (Content settings) يجب النقر على زر ملفات تعريف الارتباط (All cookies and site data).
– هنا يمكن حذف ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) بشكل يدوي لكل ملف، أو النقر على زر حذف الكل (Remove all).
– النقر على زر تمّ (Done).
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