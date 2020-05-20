أمانة العاصمة تطلق مسابقة رقمية لاختيار أفضل محتوى مرئي من داخل الحجر المنزلي

أطلقت وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية ” إدارة المناسبات والفعاليات ” المسابقة الرقمية “تفنن من ..بيتك” لاختيار أفضل محتوى مرئي إبداعي مبتكر للسلوك الإيجابي من داخل الحجر المنزلي.

وبين مدير عام الخدمات الاجتماعية المهندس رائد بن عبدالله سمر قندي ، أن هذه المبادرة المنظمة تتلخص في إعداد مقاطع فيديو مبتكرة للسلوك الإيجابي من الحجر المنزلي ،على أن لا تزيد مدة التصوير 30 ثانية ولا يقل عمر المشترك عن 12 سنة وأن تعود ملكية جميع المشاركات لأمانة العاصمة المقدسة مع الالتزام بالضوابط الشرعية ويحق للأمانة بنشرها عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي وهذه المسابقة تندرج في إطار الجهود الرامية للاستفادة من الحجر الصحي في تنمية المواهب في استخدام التقنية.

وتهدف المسابقة على تشجيع الشباب بإنتاج مقاطع فيديو منزلية تسلط الضوء على أنشطتهم خلال فترة الحجر الصحي، والتي تدور حول مواضيع ثقافية و اجتماعية و بيئية وترفيهية .

وأضاف سمرقندي أنه يتعين على المشاركين إرسال الاعمال في تاريخ 8 شوال حتى أخر يوم لاستقبالها 18 شوال ، والحرص على أن تحترم المشاركات حقوق المؤلف والملكية الفكرية وأن لا تتضمن أي توجه سياسي وأن ترسل جميع الاعمال والمشاركات على البريد الالكتروني [email protected]

مع إرفاق الاسم والعمر وصورة الهوية و رقم الجوال وفئة المسابقة

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