الصحة تعلن تسجيل 2691 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء ، عن تسجيل 2691 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” .

وأضاف متحدث “الصحة” الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس “كورونا” أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 62545 حالة حتى الآن ، بينها 28728 حالة نشطة، منها 276 حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.

كما تم تسجيل 1844 حالة تعافي ، ليصل مجموع المتعافين إلى 33478 حالة.

وأوضح أنه تم تسجيل 10 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 339 حالة.