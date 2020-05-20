بمناسبة يوم القدس العالمي… هنية يشكر إيران: نحذر الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب أي حماقات

وبمناسبة يوم القدس العالمي، الذي يصادف في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، تقدم هنية خلال كلمة له بالشكر لإيران، قائلا: "نشكر إيران على دعمها المتواصل لصمود الشعب الفلسطيني".

© AFP 2020 / Patrick BAZ

ونقلت وكالة "سما"، مساء اليوم الأربعاء، عن إسماعيل هنية، أن "الشعب الفلسطيني وأهل القدس يدافعون بصدورهم وإيمانهم عن المسجد الأقصى والمدينة المقدسة، ونحذر الصهاينة من ارتكاب الحماقات بحقهم".

وتابع هنيه: "في يوم القدس العالمي تعيش المدينة المقدسة في أخطر المراحل، ونحن نتابع الحديث الأمريكي الصهيوني عن تطبيق صفقة القرن التي ارتكزت على تصفية القضية الفلسطينية وجوهرها القدس، كما اللاجئين والأرض".

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وأضاف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: "القدس تعيش في حصار منذ أن احتلت في عام 1948 حتى الآن، والمسجد الأقصى المبارك على رأس الحصار من خلال طمس هويته، والاقتحامات وحرمان المقدسيين من الوصول إليه".

وشدد هنية على أن الشعب الفلسطيني والمقدسيين يدافعون بصدورهم العارية وإيمانهم وبما يملكون من إمكانيات عن مدينة القدس.

وقال إسماعيل هنية: "نحن أمام خطر كبير شامل ونحن بحاجة لاستراتيجية لمواجهة الخطر الذي يداهم قضيتنا وقدسنا، وفي جوهره مشروع المقاومة الشاملة وعلى رأسها المقاومة العسكرية المسلحة".