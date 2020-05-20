قنونو: سلاح الجو يستهدف منظومات دفاع جوي لـ"قوات حفتر" ويدمر 6 منها

وأكد قنونو، ظهر اليوم الأربعاء، بحسب ما نقله موقع قناة "ليبيا الأحرار" تدمير طيران الوفاق، منذ الصباح، 4 منظومات "بانتسير" في منظقة ترهونة، وواحدة في الوشكة.

وقد أعلن المتحدث باسم حكومة الوفاق، في وقت سابق من يوم الاثنين، عن تدمير منظومتين بانتسير.

© REUTERS / HANI AMARA

وكان العميد إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات سرت الجفرة قد أعلن، في وقت سابق، تنفيذ سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق عددا من الطلعات الجوية نفذ خلالها عدة ضربات لأماكن تمركز الجيش الليبي، الذي يقوده حفتر.

وتوالت الأحداث في الأيام والساعات الأخيرة، فقد أعلنت قوات الوفاق، صباح اليوم الأربعاء، مواصلة التقدم نحو تحرير مدينة الأصابعة، حيث أعلن المجلس الاجتماعي للمدينة في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك الانضمام إلى حكومة الوفاق الوطني.

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يذكر أن القوات الموالية لحكومة الوفاق سيطرت، يوم الاثنين، على قاعدة الوطية الجوية وهي معقل مهم للجيش الوطني الليبي ومطاره الرئيسي الوحيد قرب طرابلس.

تلت ذلك، السيطرة أمس الثلاثاء على بلدتي بدر وتيجي في غرب ليبيا في الوقت الذي قال فيه الجيش الوطني الليبي إنه انسحب من بعض المواقع في طرابلس حيث لم يطرأ أي تغيير يذكر على خطوط المواجهة لما يقرب من عام.

وحثت ستيفاني وليامز، القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، على الضغط على القوى الأجنبية لوقف تقديم المساعدة للأطراف المتحاربة في ليبيا، محذرة من أن تدفق الأسلحة والمرتزقة سيزيد من حدة القتال.