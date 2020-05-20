السعودية تجدد التذكير بعقوبة التجمع داخل وخارج المتاجر تجنبا لتفشي كورونا

وذكرت الوزارة تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أن عقوبة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، تكون في المرة الأولى 5 آلاف ريال للمنشأة أو المسؤول.

وهي العقوبة التي تأتي عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها، وبما لا يزيد عن 10 آلاف ريال، فيما تكون 5 آلاف ريال بالنسبة للحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب في ذلك.

وأفادت الداخلية السعودية أنه في حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى، يتم إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر، وحال تكرار المخالف للمرة الثانية يتم إغلاق المنشأة ستة أشهر، وإذا كان المخالف من المقيمين في المملكة فيتم إبعاده عنها، ومنع دخوله نهائيا إليها، بعد تنفيذ العقوبة الموقعة بحقه.

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وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 4.9 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 325 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.