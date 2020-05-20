"أنصار الله" تجدد عرضا للسعودية مقابل الإفراج عن مختطفين فلسطينيين

القاهرة - سبوتنيك. وقال الحوثي في كلمة له ضمن كلمات قادة "محور المقاومة" بمناسبة يوم القدس العالمي: "نجدد عرضنا للنظام السعودي بشأن إطلاق المختطفين الفلسطينيين بالاستعداد لإطلاق طيار آخر و5 ضباط سعوديين".
وأضاف: "نؤكد على موقف الشعب اليمني إلى جانب الشعب الفلسطيني في وجه العدو الإسرائيلي وهو التزام ديني وإنساني"، وأكد "استعداد شعب اليمن مع أحرار الأمة لنصرة فلسطين ومقدساتها".
© AP Photo / Hassan Ammar
واتهم الحوثي السعودية بالتطبيع مع إسرائيل، بالقول: "ندين ونستنكر خطوات التطبيع والمطبعين وعلى رأسهم النظام السعودي ونعدها من الولاء المحرم شرعا".
واعتبر أن "العدو الإسرائيلي يشكل تهديدا للمقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف، ويمثل خطرا على الأمن والاستقرار العالمي".
وقال زعيم "أنصار الله"، إن "يوم القدس العالمي يهيئ الفرصة نحو تحرير فلسطين واستعادة المقدسات وإنقاذ الشعب الفلسطيني"، ودعا الحوثي، الأمة العربية والإسلامية، إلى "تحديد موقف مسؤول وحاسم ومعلن وواضح وعملي تجاه مظلومية فلسطين".
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