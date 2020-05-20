هيئة الترفيه وروتانا وإم بي سي يقدمون "معيّدين معاكم"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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في ظلّ استمرار إجراءات "التباعد المجتمعي" و"الحظر المنزلي"، وتحت عنوان "معيّدين معاكم"، تقدّم "الهيئة العامة للترفيه" في السعودية بالتعاون مع "روتانا للصوتيات والمرئيات" والمكتب الفني في "مجموعة MBC"، أربع حفلات فنية مباشرة خلال أيام عيد الفطر، لنخبة من نجوم الغناء في العالم العربي وهم: محمد عبدو، ونجوى كرم، وراشد الماجد، وماجد المهندس، وذلك حصرياً عبر "شاهد VIP" للفيديو حسب الطلب، حيث يمكن للملايين من محبي الطرب والحفلات الاستمتاع بالمشاهدة من بيوتهم.

وفي مبادرةٍ ترفيهية غير مسبوقة في العالم العربي، يحيي النجوم الأربعة حفلاتهم على المسرح بدون جمهور، فيما يتولّى "شاهد VIP" حصرياً بثّ تلك الحفلات على الهواء مباشرةً لمشتركيه في كل مكان. بموازاة ذلك، يُجري الإعلامي علي العلياني، الذي يتولّى تقديم الحفلات، مقابلات خاصة مع كل من الفنانين النجوم أصحاب الحفل، وذلك قبل بدء حفلاتهم وخلالها.

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