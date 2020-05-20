الإمارات تسجل 941 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والوقاية المجتمعية فى الإمارات فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 11,809 بعد تسجيل 1,018 حالة شفاء جديدة ، وتسجيل 941 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد19، ووفاة 6 أشخاص، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأمس، أعلن مختبر "كوانت ليز" في الإمارات عن تطوير أداة جديدة لإجراء فحوص جماعية فائقة السرعة للكشف عن فيروس كورونا على نحو غير مسبوق.
وأعلن مختبر " كوانت ليز" في الإمارات، أنه يأمل في أن يتمكن من إدراج هذا المنتج في السوق في غضون أشهر قليلة.
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