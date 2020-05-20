شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تؤكد عدم تسجيل إصابات محلية بفيروس كورونا منذ 20 يوما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة السورية عدم تسجيل أي إصابة محلية بفيروس كورونا منذ 20 يوماً، حيث اقتصرت الإصابات المسجلة خلال هذه الفترة بين السوريين القادمين من الخارج.
وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية اليوم الأربعاء - إن عدد الذين خرجوا من مراكز الحجر الصحي بلغ 1156 من أصل 2270 شخصا وصلوا خلال الفترة الماضية إلى البلاد عبر الخطوط الجوية السورية.
وأضافت الوزارة أن الفرق الطبية في مراكز الحجر الصحي أجرت للقادمين من خارج سوريا نحو 1500 مسحة أنفية، متابعة أنها تواجه صعوبة في تأمين التحاليل نتيجة الإجراءات الاقتصادية القسرية وشح الإمدادات التي تصل من منظمة الصحة العالمية.
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