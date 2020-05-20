شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 110 إصابات إضافية بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 110 إصابات إضافية بفيروس كورونا وتعافي 197 مصابا، وفقا خلبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة المغربية فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر، الثلاثاء، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 6972.

وقال رئيس وزراء المغرب سعد الدين العثمانى، إن المغرب سيمدد اجراءات العزل العام لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد حتى العاشر من يونيو.

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وسجل المغرب 6930 حالة إصابة بكورونا من بينها 192 حالة وفاة حتى صباح الاثنين.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر تسجيل 60 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6930 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد، حيث أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس تسجيل 129 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس فى المغرب إلى 6870 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية - في بيان، أن عدد الحالات المستبعدة بناءً على نتائج سلبية، عقب إجراء التحاليل المخصصة لرصد فيروس "كوفيد-19"، قد بلغ 83087 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.