شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت العراق تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن العراق عن تسجيل 57 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

كما أعلنت عن مقتل 4 عناصر إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" اليوم /الثلاثاء/ في عملية للقوات العراقية شمال شرق بعقوبة بمحافظة ديالي.

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ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للانباء عن مصدر أمني قوله: إن قوة أمنية مشتركة وباشراف من مدير استخبارات ومكافحة الارهاب في ديالي، نفذت عملية نوعية في عمق وادي ثلاب شمال شرق بعقوبة، اسفرت عن مقتل 4 ارهابيين يشكلون مفرزة لتنظيم داعش ومتورطة بهجمات ارهابية استهدفت القوات الامنية والمدنيين، بالاضافة إلي تدمير 6 مقرات للعناصر الإرهابية ودراجتين ناريتين.

وفي السياق، لقى ضابط في الشرطة العراقية مصرعه جراء انفجار عبوة لاصقة بسيارته في قضاء المقدادية في محافظة ديالى.