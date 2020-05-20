وزارة الدفاع الجزائرية: تدمير قنبلة تقليدية الصنع شمالى البلاد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء عن كشف وتدمير قنبلة تقليدية الصنع بولاية البويرة (شمال ).

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء إنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت قوات الجيش الوطني الشعبي، أمس قنبلة تقليدية الصنع بالبويرة".

وأضاف البيان أنه حرس السواحل ضبطوا 95.3 كيلوجرام من المخدرات وأحبطوا محاولة هجرة غير شرعية لتسعة أشخاص كانوا على متن قارب.