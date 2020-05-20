"النواب الليبي": منفتحون على أي مبادرات لمصلحة الوطن

وليد عبد الله / الخليج 365-

قال رئيس مجلس النواب الليبي في طرابلس حمودة أحمد سيالة، الأربعاء، إن المجلس "منفتح على جميع المبادرات والمقترحات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن".

جاءت تصريحات سيالة خلال لقائه اليوم في طرابلس بمجموعة من قوى التيار الوطني (مجموعة من الأحزاب) بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للمجلس في موقع فيسبوك.

وأوضح البيان، أن "اللقاء تركز حول المقترح الذي قدمته قوى التيار الوطني بشأن إعادة ترتيب البيت الداخلي للدولة الليبية"

ويطالب المقترح بـ"جمع كافة مؤسسات الدولة السيادية على مائدة حوار ينتج عنها مخرحات وآليات لتنفيذ سياسة جديدة"، وفق البيان.

وعلى صعيد آخر، ناقش سيالة مع أعيان ومشايخ بلدية الجميل، الأوضاع التي تمر بها البلدية بعد تحرير المنطقة الغربية من مليشيا خليفة حفتر.

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وأكد سيالة، حسب ذات المصدر، على "ضرورة رأب الصدع والمحافظة على النسيج الإجتماعي ونبذ كل ما من شأنه التفرقة بين أبناء الوطن الواحد".

وأشاد بـ"أبناء المنطقة الغربية وصمودهم لدحر الغزاة وتلقينهم درساً في النضال والحرية".

والاثنين، أعلنت قوات الحكومة الليبية سيطرتها على قاعدة "الوطية" الجوية، والتي كانت غرفة عمليات لمليشيا حفتر بالمنطقة الغربية.

ويعد استعادة السيطرة على قاعدة الوطية انتصارا استراتيجيا هاما للجيش الليبي بالمنطقة الغربية، كما يمثل ثاني سقوط لغرفة عمليات رئيسية تابعة لمليشيا حفتر، بالمنطقة نفسها، بعد سقوط مدينة غريان في يونيو/ حزيران الماضي.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكانية ومواقع مدنية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين.

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